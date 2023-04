Nei til Mork

Et flertall på Stortinget har sagt nei til å gripe inn i saken om nedleggelse av Mork rehabiliteringssenter i Volda.

Det fremgår av en pressemelding fra Fremskrittspartiet.

Fremskrittspartiet kom med et forslag om at Stortinget skulle sørge for at rehabiliteringssenteret på Mork ble opprettholdt. Men dette forslaget fikk ikke flertall.