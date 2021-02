Nei til kutt i konsum og produksjon

Bondelaget setter sin lit til opposisjonen på Stortinget, og håper på endringer i regjeringens klimapolitikk. Leder Lars Petter Bartnes sier til Nationen at han håper opposisjonspartiene finner sammen om å holde kjøttkutt utenfor klimapolitikken. Frps Jon Georg Dale uttalte nylig til Nationen at han ønsket å få med seg Ap på å lukke døren for et eventuelt kutt i kjøttkonsumet og produksjonen.