Nei til ekstra skatt på fiskeri

Leiar for fiskebåt Audun Maråk er glad for fleire signal om at det ikkje bli innført ein ekstra skatt for fiskerinæringa. I helga vedtok KrF i Møre og Romsdal eit tydeleg nei til ein slik skatt. På Høgre sitt landsmøte var det ifølge stortingsrepresentant Helge Orten tydeleg skepsis til å innføre ein slik skatt både i oppdrett og villfisknæringa. – Viktige signal for heile kysten, seier Audun Maråk.