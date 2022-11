Nei til ekstra linje frå Ørskog til Nyhamna

Aukra-ordførar Odd-Jørgen Nilssen og leiar for Ror-kommunane, Torgeir Dahl, har igjen sett den sårbare kraftforsyninga på dagsorden. Dei krev no at det blir bygd ei ekstra linje i tillegg til kraftlinja mellom Sunndal - Hustadvika til Nyhamna. Men Statnett seier nei til å bygge ei ekstra linje frå Ørskog via Vestnes til Nyhamna. Også anleggsansvarleg Ola Trætteberg i Gassco seier nei.