Nei til bompengeinnkrevjing

Ordføraren i Stranda, Jan Ove Tryggestad frå Senterpartiet, trur det kan bli vanskeleg å få realisert tunnelen mellom Stranda og Sykkylven dersom foten blir sett ned for bominnkrevjing på Strandafjellet. I går gjorde samferdselsministeren det klart at reglane for å sette opp bommar på sidevegar langs nybygde vegar blir stramma inn. Det kan bety eit nei til bominnkrevjing på Strandafjellet for å finansiere tunnelen, noko som kan blokkere for ei samanslåing mellom Stranda og Sykkylven, fryktar Tryggestad. Frp-politikar Frank Sve seier det er svært bra at det kjem ei innstramming. Han trur ikkje dette vil bety at tunnelen blir lagt bort.