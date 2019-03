Nei til bompengar

Frp-politikar Frank Sve, åtvarar mot å innføre bompengar på Strandafjellet for å få bygd den planlagde tunnelen mellom Stranda og Sykkylven. Tunnelen vil gjere det mogleg å reise mellom dei to kommunane utan å køyre over Strandafjellet, men skal tunnelen bli realisert må den vere sjølfinansierande, men det må skje utan bompengar, seier Sve.