Nei til Acer fra Ap

Møre og Romsdal Arbeiderparti aksepterer ikke at Norge gir fra seg suverenitet over egne kraftressurser, eller råderett over bygging av kraftkabler, til EUs energibyrå ACER. Norge må ha råderett over egne kraftressurser, mener fylkesårsmøtet. Fylkespartiet ber derfor stortingsgruppen i partiet å si nei til forslaget frå regjeringen om myndighetsoverføring til EUs energibyrå ACER.