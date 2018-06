Nei til å utrede Romsdalsaksen

Flertallet i fylkesutvalget med åtte mot fem sier nei til å utrede Romsdalsaksen. Frank Sve og Margareth Hoff Berg (Frp), Kristin Sørheim (Sp), Iver Nordseth (V) og Mette Belden (Uavh) støtta et fellesforslag om å be om ei forenkla vurdering av samfunnsnytte, flytebruteknologi og trasevalg i forhold til Romsdalsaksen. Nei fra fylkesutvalget til utredning betyr at saka ikke blir tatt videre til fylkestinget, sier fylkesordfører Jon Aasen.