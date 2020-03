Nei til stengd barneavdeling

Ordføraren og kommuneoverlegen i Kristiansund protesterer mot at barneavdelinga i Kristiansund blir påskestengd midt under korona-pandemien.

Under ein pandemi kan det bli auka press på ambulanseressursar, og sjølv om dei fleste barn ikkje utviklar sjukdomen Covid19 kan barn også utvikle andre sjukdomar, skriv kommuneoverlege Askill Sandvik og ordførar Kjell neergaard.

– Det er svært uheldig å stengje barneavdelinga under ein pandemi. Det totale risikobilde både av omsyn til smittevern og beredskap talar for at barneavdelinga i Kristiansund må haldast open, skriv ordføraren og kommuneoverlegen.