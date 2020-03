Negative koronaprøver i Vestnes

Smittevernlege i Vestnes, Jan Håkon Fjeldheim, opplyser til NRK at prøvene som vart tatt av to av dei som var saman med den koronasmitta personen på Hellbillieskonsert i Molde i helga, er negative. Dei to bur i Vestnes, og sjølv om prøvene er negative, må dei framleis sitte i heimekarantene til det har gått 14 dagar. – Sidan prøvene vart tatt tidleg, kan det vere feil svar, så dersom dei får feber eller andre tydelege symptom, tar vi nye prøver, seier Fjeldheim.