Neergaard tilbudt førsteplassen

Ordføreren i Kristiansund, Kjell Neergaard, er blitt tilbudt førsteplassen på Arbeiderpartiet stortingsvalgliste av en gruppe Ap-politikere på Sunnmøre. Det skriver Tidens Krav (krever abonnement). Motkravet er at Nordmøre støtter Siv Kathrin Ulla fra Ålesund på andreplass, sier en kilde til avisa. Nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Ap har i sitt første forslag satt fylkesleder Per Vidar Kjølmoen på førsteplass, Åse Kristin Ask Bakke fra Ålesund på andreplass og Berit Tønnessen fra Kristiansund på tredje. Forslaget har skapt sterke reaksjoner i Kristiansund mens Ålesund AP vil ha Ulla istedenfor Ask Bakke som sin fremste kandidat. Neergaard sier til avisa at han ikke er aktuell. – Jeg ønsker å fullføre perioden som ordfører, og stiller meg fullt og helt bak Berit Tønnesens kandidatur, sier Neergaard.