Neergaard fortsetter som ordfører

Kjell Neergaard (Ap) får fortsette som ordfører i Kristiansund. Det har MDG, Ap, Sp, SV, Rødt og Nordmørslista blitt enige om. Nordmørslista får varaordføreren. Det får NRK opplyst.

I Kristiansund var det Venstre som fikk flest stemmer under kommunevalget, med en opplsutning på 23,2 prosent. Arbeiderpartiet lå like bak med 21,3 prosent. Her kan du se resultatet.