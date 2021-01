Nedskalerer vaksineringsplan

Kristiansund kommune nedskalerer vaksineringsplanen sin fordi de har fått færre doser enn antatt. Kommuneoverlege Askill Sandvik sier til Tidens Krav at de vil bruke et mindre lokale enn planlagt, og at kommunen regner med å motta noen hundre doser i uka fremover.