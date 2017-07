Nedgangen fortsetter

Møre og Romsdal har hatt en nedgang i arbeidsledigheten på 13 prosent det siste året, viser Nav sine tall for juli. 4027 personer er helt uten arbeid i fylket og dette er 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Blant de under 30 år har det vært en nedgang på 22 prosent. Alle de tre største byene har hatt en nedgang i arbeidsledigheten på over 20 prosent.