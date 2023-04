Nedgang i ulovleg laksefiske

Landet sett under eitt har ein nedgang i det ulovlege laksefisket, melder Miljødirektoratet.

SNO starta årets lakseoppsyn før påske, og så langt har dei teke fire ulovlege garn i Møre og Romsdal, tre i Vestland, to garn i Nordland, l, eitt garn i Rogaland og to garn i Agder. Tre personar er melde for ulovleg fiske så langt.