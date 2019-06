Nedgang i skogplanter

Hogsten i skogen her i fylket er tredobla dei siste fem åra, men det er langt frå like stor auke i nyplantinga. I tillegg er det stor mangel på skogplantar i heile Noreg og talet på planteskular går drastisk ned. Den siste planteskulen i Møre og Romsdal, Megarden i Halsa, produserer ikkje lenger eigne plantar, og no slit dei med å skaffe nok, fortel dagleg leiar Tore Dønheim.