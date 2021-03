Nedgang i sjømateksport

Norge eksporterte sjømat for 8,7 milliarder kroner i februar. Det er en nedgang på fem prosent, sammenlignet med februar i fjor. Dermed fortsetter trenden fra januar med en fallende sjømateksport, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding. Det har vært en nedgang for de fleste artene, men sild, fersk torsk og kongekrabbe har hatt en økning. Laksen hadde en vekst i volumet, men et fall i verdi.