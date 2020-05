Nedgang i salg av nye boliger

Salget av nye boliger hittil i år i Møre og Romsdal endte 42 prosent under samme periode i fjor. Det melder Boligprodusentenes forening. Salget i april ligger 17 prosent under salget i april i 2019. Administrerende direktør i foreningen, Per Jæger, frykter at flere vil bli permittert eller oppsagt dersom de lave salgstallene fortsetter. Han etterlyser tiltak for å kunne opprettholde sysselsettingen.