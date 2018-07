Nedgang i saker til Konfliktrådet

Halvårstal viser at Konfliktrådet på Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal har mottatt nokre færre saker enn i fjor. Nabokonfliktar, familiekonfliktar og økonomiske tvistar er blant dei mest typiske sivile sakene på Sunnmøre. For Konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal har det vore ein auke i sedelegsaker, medan det har vore færre saker som omhandlar kriminalitet av barn under 15 år.