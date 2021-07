Nedgang i promillekøyring

196 personar har blitt meldt til politiet for promillekøyring i løpet av første halvår her i fylket. Det er ein reduksjon på 28 prosent samanlikna med same tid i fjor.



Det er gledelege tal, men organisasjonen Rusfri Trafikk er likevel bekymra. – Ulykkesstatistikken frå i fjor viste at meir enn kvar fjerde dødsulykke på landsbasis skyldast rus. Det viser at vi er ikkje på rett veg endå, seier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær, MA Rusfri.