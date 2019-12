Nedgang i fyrverkerisalget i fjor

Dårlig vær får skylden for labert fyrverkerisalg i 2018 og påfølgende dårlige resultater for de seks største fyrverkerigrossistene i landet. Lønnsomheten har vært nedadgående siden 2014 for de fleste aktørene, skriver Dagens Næringsliv. Leverandørene mener været er hovedårsaken til inntektstapet i fjor. Andre årsaker er negativ omtale i pressen om værforhold, sikkerhet og skremte dyr, hevder bransjen. Tøffere konkurranse, svakere krone og dyrere transport er også del av forklaringen, skriver DN.