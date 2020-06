Nedgang i flytrafikken

Tiltaka for å hindre spreiinga av koronaviruset har ført til ein kraftig nedgang i flytrafikken. I mai reiste 13.344 passasjerar over Ålesund lufthavn, Vigra. Det er ein nedgang på 86,8 % samanlikna med same månad i fjor. Det melder Avinor. Størst nedgang er det i utanlandstrafikken. Denne månaden var det berre 31 passasjerar som reiste direkte til og frå utlandet. Ein nedgang på 99,9 %.