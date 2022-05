Nedgang i eksportprisen

Eksportprisen for fersk laks var 97,65 kroner per kilo i veke 19. Det er ein nedgang på 9,8 prosent samanlikna med veka før. Eksportkvantumet for fersk laks endte på 16.113 tonn i veke 19, mot 13.902 tonn veka før, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.