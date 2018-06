Nedgang i arbeidsløysa i fylket

Arbeidsløysa i fylket har gått jamt ned i eitt og eitt halvt år, og er no nede i 2,2 prosent. Dette gjeld både for Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Nav har satsa særleg på unge under 30, mot innvandrarar utanfor EØS og mot dei som har vore arbeidsledige lenge, og for alle desse gruppene har det vore ei god utvikling det siste året.