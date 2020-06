Nedgang i arbeidsløysa

Talet på personar som er heilt arbeidsledige her i fylket har no minka med 762 personar sidan utgangen av mai. Det er no 6.740 heilt arbeidsledige i Møre og Romsdal, noko som er 4,9 prosent av den totale arbeidsstyrken. Det viser dei nyaste tala frå Nav. Det har også vore ein nedgang i personar som er delvis ledige. Totalt er det 15.142 personar som er heilt eller delvis arbeidsledige her i fylket. Det er ein nedgang på rundt 5.000 frå april i år.