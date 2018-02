Nedgang for Sunnmørsbadet

Sunnmørsbadet i Herøy merkar ein nedgang på rundt 20 prosent etter at Ulsteinbadet opna. Karl Petter Sortehaug i Sunnmørsbadet seier at dei likevel har gode besøkstal. Han trur heller ikkje nedgangen skuldast berre Ulsteinbadet, men også at det har vore gode skiforhold dei to-tre siste månadene.