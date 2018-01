Nedgang for Molde lufthavn Årø

Flytrafikken for Molde lufthavn Årø gikk ned med 6,1 % i 2017. Det vil si at 472 560 passasjerer, skriver Avinor i en pressemelding. De skriver at hovedårsaken på blant annet innlandsreisene kan være knyttet til ferdigstilling av Nyhamna Expansion prosjektet, samt opphør av Widerøes rute mellom Molde og Trondheim. Årø forventer mer nedgang i år, på grunn av at ruten til Gdansk blir flyttet til Vigra, fra og med 27. mars.