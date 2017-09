Nedgang for Arbeiderpartiet

I Arbeiderparti-leiren var det ganske stille klokka 21. – Det er vel mye blått her, vedgår Else-May Botten (Ap). Prognosen klokka 21 viser at Arbeiderpartiet har gått omtrent like mye ned som Fremskrittspartiet har gått opp i Møre og Romsdal. – Det er veldig trist for oss, men jeg så i sted at det bare var ett mandat som skilte til regjeringsmakt, så dette varierer. Det første vi fikk vite var at KrF og Venstre var akkurat på grensa, så her kan det skje mye fremover, sier Botten.