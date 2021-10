Natt til fredag ble det travelt for brannvesenet på Nordmøre. Flere steder i Møre og Romsdal kom det mer enn 100 millimeter nedbør torsdag. Også i nordlige deler av Vestland var det store nedbørsmengder.

Brannvesenet fikk inn mer enn hundre meldinger fra folk som hadde fått vann i huset. I noen kjellere hadde fortvilte beboere vann én meter oppover veggene. Selv om brannvesenet jobbet på spreng rakk de ikke å hjelpe alle.

Eirik Øyen Sund rakk ikke mye før vannet hadde tatt over kjelleren. Fire andre naboer i borettslaget har også fått vann i kjelleren. Borettslaget ble totalrenovert i 2018. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Eirik Øyen Sund var en av de som måtte ringe etter hjelp. Han var i overetasjen på tomannsboligen i Kristiansund da datteren i 14:30-tiden ropte fra kjellerstua.

Vannet fosset inn.

Med mye elektronikk i kjelleretasjen prioriterte han å få datteren vekk. Sund var redd hun kunne få støt. Deretter prøvde han å få oversikt over situasjonen.

– Jeg klarte ikke å se hvor vannet kom fra, det bare fyltes oppover på gulvet.

Etter en times tid hadde Sund nesten en halvmeter vann på gulvet.

Eirik Øyen Sund klarte å se litt humoristisk på situasjonen da kjelleren ble oversvømt av vann torsdag. Du trenger javascript for å se video. Eirik Øyen Sund klarte å se litt humoristisk på situasjonen da kjelleren ble oversvømt av vann torsdag.

Nedlesset i oppdrag

Etter å ha ringt kommunen skjønte han at han ikke var den eneste som hadde problemer. De ble nedringt fra fortvilte beboere som sto i samme situasjon.

Først i 18-tiden fikk brannvesenet tid til å komme hjem til Sund. De innså raskt at vannet kom inn fortere enn de klarte å pumpe det ut igjen. De reiste derfor videre for å se om de kunne være mer til hjelp andre steder.

Både kommoder, vaskemaskiner og senger har stått under vann. Vannet luktet ikke bra så Sund vet ikke hva det inneholdt og vet ikke om noe av det som sto i kjelleren kan reddes. Foto: Eirik Øyen Sund

Det var ikke før nærmere midnatt at nye styrker fra brannvesenet, tilreisende fra nabobyen Molde, fikk ut vannet såpass at det gikk an å gå med sko innendørs i kjelleren.

Eirik Sund prøver nå å få tørket opp så godt det lar seg gjøre i kjelleren der han har både vaskerom, gjesterom og kjellerstue. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Maktesløse mot vannet

Når det kommer mye regn på kort tid mener Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If at vannet kan være relativt vanskelig å skjerme seg mot. Både hvor du bor, hvordan terrenget er, og hvordan avløpssystemet er, kan spille inn.

Noe mener han at man kan gjøre, som å flytte gjenstander opp fra kjelleren.

– Men når regnet kommer i store mengder, og avløpssystemet ikke tar det, så er det relativt lite du kan få gjort som privatperson for å stanse vannet på vei inn i kjelleren.

– Da blir man litt maktesløse, faktisk, sier Clementz.

If har fått inn rundt tjue skademeldinger allerede, først og fremst fra Møre og Romsdal,og de vet de kommer til å få inn flere.

– Vi har fått mange skader fra kristiansundsområdet. Det er ganske typisk når det blir mye regn og vann, at det er byområdene som får mye skader, sier Clementz.

Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If, sier at de forventer at antall skader som er rapportert inn bare vil øke. Foto: If

Han sier at dette er fordi det i byene er mange flater som er tettet til av asfalt og bygninger.

– Da finner ikke vannet den naturlige veien ned i bakken, men kommer inn i en kjeller nær deg.

Kan bli store skader

Når vannet først er kommet inn tar det tid å få rette opp i skadene. Vannet skal fjernes, tørkes opp, og i tillegg har det kanskje blitt så omfattende skader at ting må bygges opp igjen på nytt. Da kan det fort bli kostbart.

– Det kan fort bli skader for 3-400.000 kroner, anslår Clementz.

Forsikringsselskapet Gjensidige hadde fredag morgen registrert skader for nærmere 5 millioner kroner, og de forventer også at tallene vil øke, til titalls millioner kroner.

I kjelleren har Eirik Sund blant annet gjesterom. Der har senga fått seg en trøkk av vannmassene. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

I Kristiansund jobber Eirik Øyen Sund fortsatt med å få oversikt over skadeomfanget. Neste helg kommer moren på besøk fra Finnmark og skulle etter planen bo på gjesterommet. Der står det nå foreløpig ei «vannseng».

– Men dæven hun skal få lov å komme, for jeg savner god gammeldags hjemmelaget middag, smiler han.