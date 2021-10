NEAS velger Campus Kristiansund

Styret i NEAS (tidligere Nordmøre Energiverk) har vedtatt å flytte fra Løkkemyra til sentrum og Campus Kristiansund

Campus Kristiansund er eit samarbeid mellom Høgskolen i Molde, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.

–– Det er et helt sentralt satsingsprosjekt for utvikling, innovasjon og samarbeid her i regionen, og vi er både stolte og glade over å bli invitert med inn, sier adm. dir Knut Hansen i NEAS.