NEAS har kjøpt Adcom Kristiansund

NEAS Konsern kjøper IT-delen av Datateam Systems AS som markedsføres under navnet Adcom Kristiansund, skriver Tidens Krav. Kjøpet er en del av en større satsing i Midt-Norge hvor Adcom Kristiansund, West Elektro og Vitnett skal utvikle den digitale kapasiteten i NEAS Gruppen. Målet er at satsingen vil skape et større fagmiljø og gjøre Nordmøre til en mer attraktiv arbeidsplass for IT-arbeidere.