Nav under endring

Arbeidsledige må i framtida i større grad leite etter jobb sjølv, og ikkje møte opp hos Nav. Ei stor omorganisering av etaten inneber at dei i større grad skal konsentrere seg om å hjelpe dei med helseplager tilbake i arbeidslivet. Seniorrådgivar Per Aage Bjørke seier at allereie melder arbeidsledige seg på nett i stadenfor å møte på eit Nav-kontor.