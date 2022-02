Nav flyttar arbeidsplassar til Kristiansund

Dei tilsette ved Nav Arbeid og ytelser i Molde har fredag fått melding om at 90 arbeidsplassar skal flyttast til Kristiansund.

– For ein del er det utenkeleg å pendle til Kristiansund, men vi er glade for at det er slutt på usikkerheit og spekulasjonar, seier Kristoffer Gjerde, tillitsvald for NTL i Møre og Romsdal til NRK.