Nautnes melder forfall

Emilie Nautnes fra Gossen spiller ikke kvinnelandslagets nasjonsligakamp i fotball mot Portugal tirsdag. Landslagets pressesjef Halvor Lea opplyser til NRK at Nautnes sliter med en skade. Dermed må landslagssjef Leif Gunnar Smerud klare seg uten ytterligere en spiller i tirsdagens kamp. Caroline Graham Hansen er fra før uaktuell etter at hun skadet seg i fredagens kamp mot Østerrike. Emilie Nautnes spiller til daglig for Rosenborg. Hun har tidligere spilt for LSK Kvinner, Arna-Bjørnar og Fortuna Ålesund. Nautnes ble sittende på benken mot Østerrike fredag.