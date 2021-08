Nattevakt sovnet og brøt loven

En nattevakt brøt loven da han sovnet mens han skulle passe på et alvorlig sykt barn i desember.

Vakten var ansatt for å overvåke barnet om natten, men vedgår å ha sovna da han skulle passe på.

Foreldrene hevder at flere alarmer gikk, uten at vakten våknet.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal skriver at barnet er helt avhengig av at noen er tilstede og hjelper til om nødvendig, og slår fast at vakten har brutt loven.