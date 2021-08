Nattestengt veg i to veker

Det skal skiftes ut 20 stikkrenner på fylkesveg 61 gjennom Tunheim i Vanylven før heile strekninga skal få ny asfalt. Røyra som ligg i vegen no blir bytta ut i røyr med større dimensjon for å kunne ta unna auka nedbørsmengder i framtida. Arbeidet lar seg ikkje gjennomføre med trafikk på vegen. Derfor blir vegen nattestengt på kvardagane mellom 23:00 og 06:00 i to veker frå 8. august. Det er ikkje lokal omkøyring, men naudetatane kan passere.