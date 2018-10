Nattestengt på Halsa-Kanestraum

Fergesambandet mellom Halsa og Kanestraum blir nattestengt (uke 43) fra og med natt til tirsdag til og med natt til lørdag. Det innebærer at siste avgang hver kveld fra og med mandag 22.10. til og med fredag 26.10. går kl. 22.00 fra Halsa og kl. 22.30 fra Kanestraum. Første avgang på morgenen, fra og med tirsdag til fredag, er kl. 05.50 fra Halsa og kl. 06.20 fra Kanestraum. På lørdag går første båt kl. 06.00 fra Halsa og kl. 06.30 fra Kanestraum. Fergene vil for øvrig gå som normalt på dag og kveldstid. Årsaken til stengingen er grunnundersøkelser utenfor kaiene, i forbindelse med ombygging av fergeleiene for å kunne sette inn større ferger på sambandet i 2021.