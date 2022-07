Natt til søndag

Det har vært noen ordensforstyrrelser natt til søndag, melder politiet. Det førte til at tre personer ble bortvist fra sentrum i Ålesund, tre personer ble bortvist fra Kristiansund sentrum, én ble bortvist fra Molde sentrum og to ble bortvist fra Misundfestivalen. En av de to valgte å ikke høre på politiet og kom tilbake til festivalen, noe som førte til en anmeldelse.