Nato-øvelse nærmer seg

Den store Nato-øvelsen Trident Juncture som holdes her i landet i høst, er viktig for å trene Norges evne til å ta imot allierte forsterkninger i tilfelle krig. Det sier sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen. 40.000 soldater fra 30 land skal delta i øvelsen, som er den største på norsk jord siden 1984. – Norges sikkerhet er avhengig av at Nato kan kommer oss til hjelp. Det må vi trene på, sier Jakobsen. Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark er fylkene som i størst grad vil merke øvelsen.