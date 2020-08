National Oilwell skal nedbemanne

Oljeserviceselskapet National Oilwell Varco (NOV) skal nedbemanne. Inntil 350 tilsette står i fare for å miste jobben, melder Fædrelandsvennen. Ifølge Romsdals Budstikke vil alle avdelingane bli råka av nedbemanninga, også Molde, der det no er litt over 100 tilsette.