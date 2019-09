Nasjonalt tilsyn til Molde

Regjeringa vil opprette eit nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehagar. Det nye tilsynet skal vere i Molde. – Økonomisk tilsyn er viktig for å sikre at offentlege tilskot og foreldrebetaling kjem borna til gode, og for å sikre meir openheit, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), som onsdag besøkte Molde. Tilsynet vil gi jobbar tilsvarande 30 årsverk.