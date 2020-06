Nasjonal turistveg gir verdiskaping

I 2013 til 2018 har reiselivsbedriftene og handelsbransjen langs Atlanterhavsvegen hatt ein kraftig auke i verdiskapinga. Seniorrådgivar Trine Kanter Serwekh i vegvesenet seier at særleg etter at dei viktigaste turistattraksjonane kom på plass har det vore ein auke. For reiselivet har veksten vore på over 50 prosent, og handel har hatt ein nesten like stor vekst.