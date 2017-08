Nasjonal standard for eiendomsskatt

Det bør innføres en nasjonal standard for innkreving av eiendomsskatt i kommunen, sier NHO-direktøren i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg. I dag bestemmer kommunene selv opp til et visst punkt hvor mye de vil kreve i eiendomsskatt, noe som skaper store forskjeller, mener Ytreberg. Hun tror en nasjonal standard vil forhindre at skatten blir konkurransevridende.