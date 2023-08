Nasjonal pris til Live Åtte i Ulsteinvik

Stiftinga Live Åtte i Ulstenvik er tildelt årets pris frå Barn av Jorden, ei nasjonal stifting som arbeider for å betre levekåra for barn og unge med utviklingshemning.



Stiftinga Live Åtte i Ulsteinvik driv eit hjelpeprosjekt i Katmandu, Nepal. Prisen dei har fått er på 150.000 kroner.

– Det er eit svært stort beløp for vår vesle dugnadsdrivne organisasjon. Eg er så glad for at vi med dette kan fortsette med hjelpa som vert gitt i Nepal til familier som har born med utviklingshemmingar, seier styreleiar Eli Skaatun.