Naseblod og høg musikk

Etter fleire meldingar ga politiet føraren av ein van åtvaring mot å køyre rundt i Ørsta med høg musikk. Seinare på natta blei føraren av ein personbil meldt for å ha spelt svært høg musikk i sentrum. I Ørsta blei dessutan to rusa menn i 20-åra melde for å ha slått til to andre personar, slik at den eine byrja å blø naseblod.