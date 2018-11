Namna på Kystruten-skipa er klare

Namna til dei fire skipa til Havila Kystruten i Herøy er no bestemt. Per Sævik utlyste ein konkurranse mellom dei åtte barnebarna sine (sjå bilde) og fekk inn over 40 forslag. Sævik hadde lagt nokre føringar, at namnet skal starte med Havila og deretter ha eit stjernenamn. Dei fire skipa får desse namna: Havila Capella, Havila Castor, Havila Polaris og Havila Pollux. Capella og Castor vert bygde ved verftet Tersan i Tyrkia, medan Polaris og Pollux skal byggast ved verftet Bareras i Spania. Havila Kystruten skal frå år 2021 dele på kyststrekninga med Hurtigruten. Fire av elleve ruter skal Havila ha ansvaret for.