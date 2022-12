NAF: Enkelte distriktskommunar har høgare elbil-sal enn Oslo

Sjølv om folk i byane kjøper flest elbilar, er det nokre distriktskommunar som skil seg ut, ifølgje NAF. Dei har gått gjennom tala for elbilsalet i alle norske distriktskommunar dei siste seks åra.

Først på lista er Austevoll kommune. Deretter følgjer Høylandet i Trøndelag, Averøy i Møre og Romsdal og Gloppen i Vestland på lista over elbilsalet i distriktet. Også Aukra kjem høgt på lista.

I alle desse kommunane er det selt over 50 nye elbilar per 1.000 innbyggjarar, viss ein ser salstala for dei siste seks åra samla. Tala er samla inn av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).