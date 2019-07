Nærmer seg verdensrekord

Karsten Warholm lå an til å tukte verdensrekorden på 400 meter hekk fra 1992 under lørdagens Diamond League-stevne i London. Den tiende hekken ødela. – Det var jo et bra løp og det gikk utrolig fort. Men jeg skulle gjerne visst hva tiden hadde blitt om jeg ikke hadde bommet på den tiende hekken, for tiden min var foran verdensrekorden før det. Det sier Karsten Warholm til NTB.