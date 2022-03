Nærmar seg slutten av etterforskinga

Politiet er snart ferdige med etterforskninga i saka der ein mann er sikta for drap på den tidlegare ektefellen sin i Molde i november. Opp mot 40 etterforskarar har jobba med saka, i tillegg til ekspertar frå Kripos, skriv rbnett. Store mengder digitale spor er gjennomgått og det er gjort over 100 avhøyr, mange av desse var for politiet på eit ukjent språk.