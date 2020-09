Næringsministeren vil endre reglane

Næringsminister Iselin Nybø (V) seier til VG at det er uheldig at Hurtigruten fungerer som hotell. Ho ynskjer no å gjere endringar i forskrifta, slik at NIS-registrerte skip ikkje kan drive hotellverksemd i norske hamner. To hurtigruteskip ligg til kai i Hellesylt og er flytande hotell for filmteamet til Mission Impossible. Fellesforbundet og Sjømannsforbundet meiner dette er eit regelbrot, og at det utanlandske mannskapet må ha opphald- og arbeidstillating.